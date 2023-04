Un boss in salotto | tutte le curiosità sul film con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo

A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 20 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo ...... ed è tornato anche sulla frase che tanto ha fatto discutere, detta nello stessotv. È ... in relazione anche alla tomba a Sant'Apollinare deldella banda della Magliana Enrico De Pedis, ...... ma ai quattro gatti con un GameCube in. Un'esclusiva cosi data in pasto agli indiani nella ... se piu di un dialogo cadeva nel ridicolo, se qualcherasentava il trash: complice una ...

Un boss in salotto, l'odio di Paola Cortellesi per il suo personaggio ilGiornale.it

Con: Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, Alessandro Besentini, Giselda Volodi, Marco Marzocca, Massimo De Lorenzo Trama: Cristina (Paola Cortellesi) e Michele (Luca Ar ...