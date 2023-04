Un bibliotecario che incantava. E senti chi parla di sostituzione etnica (Di giovedì 20 aprile 2023) Al direttore - Mauro Giancaspro aveva la pelle butterata come una figura di Arcimboldo, combinazione di frutta fresca e secca e di animali e oggetti vari, e attraverso quel ritratto composito da pittura manierista del Cinquecento, lanciava sugli interlocutori uno sguardo bellissimo, amichevole, sornione, severo, ironico. E’ stato uno di quei funzionari italiani che sanno rendersi utili senza pretendere e non mettono ingredienti falsi nella cultura che impastano da magnifici artigiani. La materia del suo lavoro, oltre a lavori editoriali e collaborazioni stampa, oltre alla bibliofilia o come diceva lui morbo di Gutenberg, fu sopra tutto la biblioteca. In particolare la Nazionale di Napoli, di origine borbonica e negli anni Venti situata per volontà di Benedetto Croce nel Palazzo Reale di Napoli, cioè nel dissesto della bellezza che un paradosso tutto napoletano rende la bellezza come ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 aprile 2023) Al direttore - Mauro Giancaspro aveva la pelle butterata come una figura di Arcimboldo, combinazione di frutta fresca e secca e di animali e oggetti vari, e attraverso quel ritratto composito da pittura manierista del Cinquecento, lanciava sugli interlocutori uno sguardo bellissimo, amichevole, sornione, severo, ironico. E’ stato uno di quei funzionari italiani che sanno rendersi utili senza pretendere e non mettono ingredienti falsi nella cultura che impastano da magnifici artigiani. La materia del suo lavoro, oltre a lavori editoriali e collaborazioni stampa, oltre alla bibliofilia o come diceva lui morbo di Gutenberg, fu sopra tutto la biblioteca. In particolare la Nazionale di Napoli, di origine borbonica e negli anni Venti situata per volontà di Benedetto Croce nel Palazzo Reale di Napoli, cioè nel dissesto della bellezza che un paradosso tutto napoletano rende la bellezza come ...

