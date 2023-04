Ultime Notizie – “Zelensky è bello e divertente”, 70enne multata in Russia (Di giovedì 20 aprile 2023) Le autorità russe hanno multato una cittadina di 70 anni per aver screditato il ruolo delle forze armate e aver detto che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, gli sembrava “bello e divertente”, elogiando il suo senso dell’umorismo. Ne dà notizia la Ong Memorial, secondo cui i fatti risalgono al dicembre 2022, quando la 70enne, durante una vacanza nel Caucaso, avrebbe pronunciato alcune frasi positive riguardo a Zelensky in presenza di una cameriera mentre si trovava in un locale con un’altra persona. “Tutti erano soliti ridere alle sue battute”, avrebbe affermato la donna, alludendo allo humour del presidente. Le sue dichiarazioni hanno scatenato numerose lamentele da parte dei presenti, compresa la cameriera. Così la 70enne, con numerosi problemi alla vista, è stata ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Le autorità russe hanno multato una cittadina di 70 anni per aver screditato il ruolo delle forze armate e aver detto che il presidente ucraino, Volodymyr, gli sembrava “”, elogiando il suo senso dell’umorismo. Ne dà notizia la Ong Memorial, secondo cui i fatti risalgono al dicembre 2022, quando la, durante una vacanza nel Caucaso, avrebbe pronunciato alcune frasi positive riguardo ain presenza di una cameriera mentre si trovava in un locale con un’altra persona. “Tutti erano soliti ridere alle sue battute”, avrebbe affermato la donna, alludendo allo humour del presidente. Le sue dichiarazioni hanno scatenato numerose lamentele da parte dei presenti, compresa la cameriera. Così la, con numerosi problemi alla vista, è stata ...

