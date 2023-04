Ultime Notizie – Yemen | calca davanti a centro distribuzione aiuti | 78 morti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 aprile 2023) Almeno 78 persone sono morte e decine ferite nella capitale dello, Sanaa, in unaa undidialla popolazione. A riferirlo è stato un portavoce Houthi, citato dall’emittente al-Massirah. A provocare la tragedia, secondo la stessa fonte, sarebbe stata ladi donazioni di denaro da parte di alcuni commercianti locali, non preventivamente concordata o organizzata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione