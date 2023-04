Ultime Notizie – Vignetta su sorella Meloni, Osho: “Troppo cattiva, andava stoppato” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Io ho sempre detto che esiste il diritto di satira e la satira deve essere lasciata libera di agire senza paletti, che peraltro non sono mai obiettivi, ma in questo caso si è esagerato. A me Natangelo piace, è un bravo ragazzo, ma a differenza di altre occasioni non me la sento di difenderlo, è andato Troppo oltree doveva essere stoppato“. A dirlo all’Adnkronos è Federico Palmaroli ‘Osho‘, che commenta le forti polemiche scatenate dalla Vignetta, apparsa oggi sul Fatto Quotidiano a firma del vignettista Natangelo, che ritrae Arianna Meloni, sorella del premier e moglie del ministro Francesco Lollobrigida, a letto con un uomo di colore. “Natangelo è bravo ma stavolta ha fatto un’allusione molto grave, entrando in una dinamica coniugale, e alludendo ad un tradimento extraconiugale. Mi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) “Io ho sempre detto che esiste il diritto di satira e la satira deve essere lasciata libera di agire senza paletti, che peraltro non sono mai obiettivi, ma in questo caso si è esagerato. A me Natangelo piace, è un bravo ragazzo, ma a differenza di altre occasioni non me la sento di difenderlo, è andatooltree doveva essere“. A dirlo all’Adnkronos è Federico Palmaroli ‘‘, che commenta le forti polemiche scatenate dalla, apparsa oggi sul Fatto Quotidiano a firma del vignettista Natangelo, che ritrae Ariannadel premier e moglie del ministro Francesco Lollobrigida, a letto con un uomo di colore. “Natangelo è bravo ma stavolta ha fatto un’allusione molto grave, entrando in una dinamica coniugale, e alludendo ad un tradimento extraconiugale. Mi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Concessioni balneari, Corte Europea: no al rinnovo automatico - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - rapisardandrea1 : Bimba scende dallo scuolabus e viene travolta da un'auto in corsa: il fatto è accaduto a Cassino - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus: 60 contagiati in Sardegna, nessun decesso nelle ultime 24 ore - Leggi tutto -->… -