Ultime Notizie – Vignetta del Fatto su sorella Meloni | ira premier | “Allusioni indegne”

Giorgia Meloni contro il 'Fatto quotidiano' per la Vignetta in cui è raffigurata la sorella Arianna. "Quella ritratta nella Vignetta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella. Sbattuta in prima pagina con Allusioni indegne, in sprezzo di qualsiasi rispetto verso una donna, una madre, una persona la cui vita viene usata e stracciata solo per attaccare un governo considerato nemico", scrive su Facebook Meloni postando la Vignetta che fa riferimento a sua sorella e al marito, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "E il silenzio assordante su una cosa del genere, da parte di quelli che dalla mattina alla sera pretendono di ...

