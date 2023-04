Ultime Notizie – Ucraina, Lula guarda a Cina e Russia e fa innervosire gli Usa (Di giovedì 20 aprile 2023) Poche settimane dopo il suo drammatico nuovo insediamento, segnato dall’assalto ai palazzi del potere di Brasilia da parte dei sostenitori dello sconfitto Yair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva era volato a Washington. E insieme a Joe Biden, che aveva vissuto lo stesso trauma con l’assalto al Congresso pochi giorni prima la sua inaugurazione nel 2021, aveva promesso di “lavorare insieme per rafforzare le istituzioni democratiche e continuare a rifiutare l’estremismo e la violenza in politica”. Sembrava l’inizio di una solida cooperazione tra i due presidenti progressisti, a contrastare il sodalizio ideologico di estrema destra tra Donald Trump e Bolsonaro, ma invece nel giro di pochi mesi è apparsa sempre più pronunciata la distanza tra Brasilia e Washington, e non solo sul fronte dellaguerra in Ucraina . Lula, che ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Poche settimane dopo il suo drammatico nuovo insediamento, segnato dall’assalto ai palazzi del potere di Brasilia da parte dei sostenitori dello sconfitto Yair Bolsonaro, Luiz Inácioda Silva era volato a Washington. E insieme a Joe Biden, che aveva vissuto lo stesso trauma con l’assalto al Congresso pochi giorni prima la sua inaugurazione nel 2021, aveva promesso di “lavorare insieme per rafforzare le istituzioni democratiche e continuare a rifiutare l’estremismo e la violenza in politica”. Sembrava l’inizio di una solida cooperazione tra i due presidenti progressisti, a contrastare il sodalizio ideologico di estrema destra tra Donald Trump e Bolsonaro, ma invece nel giro di pochi mesi è apparsa sempre più pronunciata la distanza tra Brasilia e Washington, e non solo sul fronte dellaguerra in, che ha ...

