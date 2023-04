Ultime Notizie – Termovalorizzatore Roma, Conte ‘vs’ Schlein: “Pd chiarisca” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Noi combattiamo delle battaglie. Non possiamo accettare compromessi per tenere unite le opposizioni e, poi, qui è il Pd che deve chiarire“. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte arrivando al termine del sit in contro il Termovalorizzatore a Roma. “Il Pd ha tantissima stampa amica, giornali addolorati, perché noi stiamo continuando a combattere. A tutti questi giornalisti affranti vorrei dire che questa è una battaglia con cui il movimento è nato, prima che arrivassi io, è nel Dna del Movimento. È la sesta volta che presentiamo un Odg del genere, ma ve ne siete accorti che c’è stato anche un decreto di Draghi che non abbiamo votato? Allora è il Pd che a un certo punto, dopo il Conte 2 ha cambiato posizione in modo illogico, incomprensibile. Non Contestate a noi la coerenza delle nostre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) “Noi combattiamo delle battaglie. Non possiamo accettare compromessi per tenere unite le opposizioni e, poi, qui è il Pd che deve chiarire“. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppearrivando al termine del sit in contro il. “Il Pd ha tantissima stampa amica, giornali addolorati, perché noi stiamo continuando a combattere. A tutti questi giornalisti affranti vorrei dire che questa è una battaglia con cui il movimento è nato, prima che arrivassi io, è nel Dna del Movimento. È la sesta volta che presentiamo un Odg del genere, ma ve ne siete accorti che c’è stato anche un decreto di Draghi che non abbiamo votato? Allora è il Pd che a un certo punto, dopo il2 ha cambiato posizione in modo illogico, incomprensibile. Nonstate a noi la coerenza delle nostre ...

