Ultime Notizie – SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 20 aprile 2023

I numeri dell'estrazione vincente del SuperEnalotto di oggi, 20 aprile 2023: 4, 5, 7, 21, 45, 52. Jolly: 77. SuperStar: 37. Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi. Sono stati realizzati diciotto '5' che vincono 11.934,41 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del '6' per il prossimo concorso sale a 20.400.000 di euro.

