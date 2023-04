Ultime Notizie – Spazio, lanciata Starship ma esplode a 3 minuti dal decollo (Di giovedì 20 aprile 2023) Starship di Space X decolla ma non riesce il suo volo suborbitale perché il razzo esplode prima della separazione del Primo Stadio. Sul suo account Twitter Space X sottolinea che “con un test come questo il successo arriva da quello che si impara”. “Oggi questo test ci aiuterà a migliora l’affidabilità di Starship mentre Space X cerca di rendere la vita multi-planetaria” aggiunge il tweet. Starship potrebbe riportarci sulla Luna ed il test di oggi era il primo test di volo congiunto della navicella Starship con il razzo Super Heavy. La navicella Starship è stata selezionata dalla Nasa per riportare astronauti sulla Luna con la missione Artemis III. Il secondo tentativo di lancio di Starship è partito dalla base di Boca Chica, in Texas, negli Usa, dopo lo stop al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023)di Space X decolla ma non riesce il suo volo suborbitale perché il razzoprima della separazione del Primo Stadio. Sul suo account Twitter Space X sottolinea che “con un test come questo il successo arriva da quello che si impara”. “Oggi questo test ci aiuterà a migliora l’affidabilità dimentre Space X cerca di rendere la vita multi-planetaria” aggiunge il tweet.potrebbe riportarci sulla Luna ed il test di oggi era il primo test di volo congiunto della navicellacon il razzo Super Heavy. La navicellaè stata selezionata dalla Nasa per riportare astronauti sulla Luna con la missione Artemis III. Il secondo tentativo di lancio diè partito dalla base di Boca Chica, in Texas, negli Usa, dopo lo stop al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Concessioni balneari, Corte Europea: no al rinnovo automatico - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - rapisardandrea1 : Treno deragliato a Firenze, pendolari nel panico alla stazione Termini - arabolik : RT @meteoredit: Anomalie di #temperatura molto forti in #Spagna e #Portogallo, con valori molto superiori alla media del periodo???. Sull'It… -