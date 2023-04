Ultime Notizie – Space X, Starship decolla ma esplode subito (Di giovedì 20 aprile 2023) Starship di Space X decolla ma non riesce il suo volo suborbitale perché il razzo esplode prima della separazione del Primo Stadio. Sul suo account Twitter Space X sottolinea che “con un test come questo il successo arriva da quello che si impara”. “Oggi questo test ci aiuterà a migliora l’affidabilità di Starship mentre Space X cerca di rendere la vita multi-planetaria” aggiunge il tweet. “Bel finale, complimenti. Di sicuro spettacolare”, è uno dei commenti ironici su Twitter. “Grande successo” scrivono gli utenti, commentando il mancato volo suborbitale. Una prima volta ‘storica’ ma finita malissimo, come documentano diversi video del test del razzo dell’azienda aerospaziale di Elon Musk tanto che l’account ufficiale di Space X commenta: ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023)dima non riesce il suo volo suborbitale perché il razzoprima della separazione del Primo Stadio. Sul suo account TwitterX sottolinea che “con un test come questo il successo arriva da quello che si impara”. “Oggi questo test ci aiuterà a migliora l’affidabilità dimentreX cerca di rendere la vita multi-planetaria” aggiunge il tweet. “Bel finale, complimenti. Di sicuro spettacolare”, è uno dei commenti ironici su Twitter. “Grande successo” scrivono gli utenti, commentando il mancato volo suborbitale. Una prima volta ‘storica’ ma finita malissimo, come documentano diversi video del test del razzo dell’azienda aerospaziale di Elon Musk tanto che l’account ufficiale diX commenta: ...

