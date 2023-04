Ultime Notizie – “Sopprimere orsa Jj4 non può essere una vendetta” (Di giovedì 20 aprile 2023) “E’ chiaro che la soppressione dell’orsa non può essere una vendetta. Ucciderla non ridarà la vita al giovane runner, come ha sottolineato con parole di grande umanità la madre della vittima”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, sulla vicenda dell’orsa Jj4 e la morte di Andrea Papi. “Da ministro posso solo esercitare una funzione di indirizzo che non può che basarsi peraltro sul parere scientifico dell’Ispra, delegata a questa funzione – ha sottolineato il ministro – Parere che contempla tra le misure possibili, in situazioni di estremo pericolo, anche la soppressione degli animali. La procedura prevede infatti che il ministero sia chiamato in causa esclusivamente al fine di fornire, appunto attraverso l’Ispra, un parere consultivo e non vincolante. Ma la decisione finale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) “E’ chiaro che la soppressione dell’non puòuna. Ucciderla non ridarà la vita al giovane runner, come ha sottolineato con parole di grande umanità la madre della vittima”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, sulla vicenda dell’Jj4 e la morte di Andrea Papi. “Da ministro posso solo esercitare una funzione di indirizzo che non può che basarsi peraltro sul parere scientifico dell’Ispra, delegata a questa funzione – ha sottolineato il ministro – Parere che contempla tra le misure possibili, in situazioni di estremo pericolo, anche la soppressione degli animali. La procedura prevede infatti che il ministero sia chiamato in causa esclusivamente al fine di fornire, appunto attraverso l’Ispra, un parere consultivo e non vincolante. Ma la decisione finale ...

