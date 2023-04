Ultime Notizie – “Salute peggiora e rischia la vita” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Speriamo che Carlo torni al più presto, restare lì equivarrebbe a una condanna a morte. Deve fare la chemio, sottoporsi a un intervento delicatissimo. Sta peggiorando e devono operarlo, ma è giusto venga assistito in Italia e che rientri al più presto”. A dirlo all’Adnkronos è Juanita Costantini, la compagna di Carlo D’Attanasio, il velista di 54 anni detenuto ormai da 30 mesi nel carcere in Papua Nuova Guinea, in Oceania, con l’accusa di aver fatto parte di una banda di trafficanti che avrebbe importato 611 kg di cocaina. Un caso controverso quello dell’ex imprenditore pescarese, sempre dichiaratosi innocente ed estraneo alle accuse. A D’Attanasio, a inizio marzo, è stata diagnosticata una massa tumorale al colon di 10 centimetri, con lesioni, che andrebbe asportata d’urgenza, come recita il referto dell’esame clinico a cui è stato sottoposto “con un forte ritardo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) “Speriamo che Carlo torni al più presto, restare lì equivarrebbe a una condanna a morte. Deve fare la chemio, sottoporsi a un intervento delicatissimo. Stando e devono operarlo, ma è giusto venga assistito in Italia e che rientri al più presto”. A dirlo all’Adnkronos è Juanita Costantini, la compagna di Carlo D’Attanasio, il velista di 54 anni detenuto ormai da 30 mesi nel carcere in Papua Nuova Guinea, in Oceania, con l’accusa di aver fatto parte di una banda di trafficanti che avrebbe importato 611 kg di cocaina. Un caso controverso quello dell’ex imprenditore pescarese, sempre dichiaratosi innocente ed estraneo alle accuse. A D’Attanasio, a inizio marzo, è stata diagnosticata una massa tumorale al colon di 10 centimetri, con lesioni, che andrebbe asportata d’urgenza, come recita il referto dell’esame clinico a cui è stato sottoposto “con un forte ritardo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - ARGDON62 : RT @mrcllznn: Ucraina, ultime notizie. Lavrov: Mosca vuole porre fine al conflitto il prima possibile - Il Sole 24 ORE - MissLadyGloria : @ritadallachiesa @ritadallachiesa La preghiamo di fare tutto il possibile per gli orsi in Trentino e riuscire a com… -