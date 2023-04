Ultime Notizie – “Russia spia infrastrutture critiche in acque Nord Europa” (Di giovedì 20 aprile 2023) La Russia spia infrastrutture critiche in acque Nord europee con navi da ricerca. Lo denunciano i media Nordici Svt, Nrk, Dr e Yle in un documentario congiunto. Un programma militare russo registra le posizioni di pale eoliche, gasdotti e cavi elettrici e per Internet intorno a Danimarca, Norvegia e Finlandia. Sono state identificate 50 navi coinvolte nel programma negli ultimi dieci anni, incluse navi da ricerca, pescherecci e yacht, tutte comunque in navigazione con i transponder spenti. Quattro giorni prima dell’esplosione dei gasdotti Nord Stream, una nave da pattuglia danese ha scattato 112 foto di navi russe vicine ai gasdotti, ha reso noto di recente un quotidiano danese. Lo scorso novembre, per esempio, è stata avvistata, nello stretto del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Laineuropee con navi da ricerca. Lo denunciano i mediaici Svt, Nrk, Dr e Yle in un documentario congiunto. Un programma militare russo registra le posizioni di pale eoliche, gasdotti e cavi elettrici e per Internet intorno a Danimarca, Norvegia e Finlandia. Sono state identificate 50 navi coinvolte nel programma negli ultimi dieci anni, incluse navi da ricerca, pescherecci e yacht, tutte comunque in navigazione con i transponder spenti. Quattro giorni prima dell’esplosione dei gasdottiStream, una nave da pattuglia danese ha scattato 112 foto di navi russe vicine ai gasdotti, ha reso noto di recente un quotidiano danese. Lo scorso novembre, per esempio, è stata avvistata, nello stretto del ...

