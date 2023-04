Ultime Notizie – Russia, dopo legge anti Lgbt il Bolshoi cancella ‘Nureyev’ (Di giovedì 20 aprile 2023) Il teatro del Bolshoi a Mosca ha cancellato dal suo calendario il balletto “Nureyev”, in obbedienza alla nuova legge che vieta la “propaganda” di tematiche Lgbt. Lo ha annunciato in conferenza stampa il direttore del teatro, Vladimir Urin. “Lo spettacolo Nureyev è stato rimosso dal repertorio in connessione con la recente legge che in modo assolutamente chiaro evidenzia le questioni relative alla propaganda dei valori non tradizionali”, ha dichiarato Urin, citato dall’agenzia stampa di Stato Tass. Il balletto Nureyev aveva debuttato al Bolshoi nel dicembre 2017, con musiche di Ilya Demutsky, regia e scenografia di Kirill Serebrennikov e coreografia di Yury Posokhov. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Il teatro dela Mosca hato dal suo calendario il balletto “Nureyev”, in obbedienza alla nuovache vieta la “propaganda” di tematiche. Lo ha annunciato in conferenza stampa il direttore del teatro, Vladimir Urin. “Lo spettacolo Nureyev è stato rimosso dal repertorio in connessione con la recenteche in modo assolutamente chiaro evidenzia le questioni relative alla propaganda dei valori non tradizionali”, ha dichiarato Urin, citato dall’agenzia stampa di Stato Tass. Il balletto Nureyev aveva debuttato alnel dicembre 2017, con musiche di Ilya Demutsky, regia e scenografia di Kirill Serebrennikov e coreografia di Yury Posokhov. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

