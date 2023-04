Ultime Notizie Roma del 20-04-2023 ore 18:10 (Di giovedì 20 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio a Giuliano Ferrigno completo in Ucraina in belga sorpresa Chi è il segretario nato è stato avvistato in città in mattinata nella capitale Ucraina tiene banco il bagliore che ha illuminato i cieli ieri sera Un esplosione causata probabilmente da un meteorite sicuramente non darmi i missili compresi nel frattempo Paesi Bassi Danimarca hanno annunciato che forniranno al Ucraina 14 Tank Leopard 2 potrebbe arrivare nel paese martoriato dalla guerra inizio la 24 torniamo in Italia treno merci deragliato a Firenze e ripartita intorno alle 11:30 la circolazione dei treni alta velocità ripristinata che addormenti a quell’ora un convoglio il transito anche l’altezza di Firenze Castello sui libri a fianco dove i tecnici stavano lavorando per rimuovere il carro della Jato rimane invece sospesa la circolazione nel nodo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio a Giuliano Ferrigno completo in Ucraina in belga sorpresa Chi è il segretario nato è stato avvistato in città in mattinata nella capitale Ucraina tiene banco il bagliore che ha illuminato i cieli ieri sera Un esplosione causata probabilmente da un meteorite sicuramente non darmi i missili compresi nel frattempo Paesi Bassi Danimarca hanno annunciato che forniranno al Ucraina 14 Tank Leopard 2 potrebbe arrivare nel paese martoriato dalla guerra inizio la 24 torniamo in Italia treno merci deragliato a Firenze e ripartita intorno alle 11:30 la circolazione dei treni alta velocità ripristinata che addormenti a quell’ora un convoglio il transito anche l’altezza di Firenze Castello sui libri a fianco dove i tecnici stavano lavorando per rimuovere il carro della Jato rimane invece sospesa la circolazione nel nodo ...

