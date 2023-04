Ultime Notizie Roma del 20-04-2023 ore 14:10 (Di giovedì 20 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio disagi per la circolazione dei treni a causa del tradimento di un carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello l’incidente è precisa la società delle reti Ferrovie italiane è provocato danni ma nessun ferito più di 50 i treni cancellati in mattinata con Oltre 3 ore di ritardi sulla tratta poco prima delle 12 è stata ripristinata l’alta velocità mentre Si prevedono tempi ancora più lunghi per i treni regionali causa anche a Roma Termini l’obiettivo e ripristinare la circolazione entro il primo pomeriggio ha riferito il Ministero dei Trasporti a Tgcom24 Marco Mancini portavoce del gruppo Ferrovie dello Stato affermato che praticamente è stato ripristinato ma ancora non si sa perché il vagone bersagliato appartiene a una compagnia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio disagi per la circolazione dei treni a causa del tradimento di un carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello l’incidente è precisa la società delle reti Ferrovie italiane è provocato danni ma nessun ferito più di 50 i treni cancellati in mattinata con Oltre 3 ore di ritardi sulla tratta poco prima delle 12 è stata ripristinata l’alta velocità mentre Si prevedono tempi ancora più lunghi per i treni regionali causa anche aTermini l’obiettivo e ripristinare la circolazione entro il primo pomeriggio ha riferito il Ministero dei Trasporti a Tgcom24 Marco Mancini portavoce del gruppo Ferrovie dello Stato affermato che praticamente è stato ripristinato ma ancora non si sa perché il vagone bersagliato appartiene a una compagnia ...

