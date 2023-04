Ultime Notizie Roma del 20-04-2023 ore 12:10 (Di giovedì 20 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il deragliamento di un carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello sta causando pesanti disagi alla circolazione ferroviaria nella dorsale nord o sud in particolare tra Firenze e Bologna la società rete ferroviaria italiana però dato che un solo carro del treno merci è uscito dai binari no Alcuni Come riportato in precedenza la circolazione interrotta tra Firenze castello e Bologna in seguito dello zio di un caro di un treno merci avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello l’infrastruttura ha riportato danni a seguito dell’evento che non ha provocato conseguenze sulle persone si legge in una nota si continua a discutere sul termovalorizzatore di Roma c’è che ancora cerca di bloccare l’opera segretario dei degli Slime nella ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 aprile 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il deragliamento di un carro di un treno merci nella stazione di Firenze Castello sta causando pesanti disagi alla circolazione ferroviaria nella dorsale nord o sud in particolare tra Firenze e Bologna la società rete ferroviaria italiana però dato che un solo carro del treno merci è uscito dai binari no Alcuni Come riportato in precedenza la circolazione interrotta tra Firenze castello e Bologna in seguito dello zio di un caro di un treno merci avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello l’infrastruttura ha riportato danni a seguito dell’evento che non ha provocato conseguenze sulle persone si legge in una nota si continua a discutere sul termovalorizzatore dic’è che ancora cerca di bloccare l’opera segretario dei degli Slime nella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - PatriziaOrlan11 : RT @VesuvioLive: Visite gratis per tutti a Napoli: in piazza oculisti, nutrizionisti, cardiologi e altri specialisti - VesuvioLive : I 7 clamorosi errori hanno spinto il Napoli fuori dalla Champions. Due sono imperdonabili - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (20/04/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -