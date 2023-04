Ultime Notizie – “Retorica anti-Lgbt”, Parlamento europeo condanna Italia, Polonia e Ungheria (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Parlamento europeo ha approvato un emendamento alla risoluzione che stigmatizza la nuova legge approvata dall’Uganda che prevede pesanti pene per gli omosessuali, emendamento in cui si condanna l’uso della “Retorica” contro la comunità Lgbt in Italia, Polonia e Ungheria. Il Parlamento, si legge nel testo approvato, “esprime preoccupazione per gli attuali movimenti retorici anti-diritti, anti-gender e anti-Lgbtiq a livello globale, alimentati da alcuni leader politici e religiosi in tutto il mondo, anche nell’Ue; ritiene che tali movimenti ostacolino notevolmente gli sforzi volti a conseguire la depenalizzazione universale dell’omosessualità e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Ilha approvato un emendamento alla risoluzione che stigmatizza la nuova legge approvata dall’Uganda che prevede pespene per gli omosessuali, emendamento in cui sil’uso della “” contro la comunitàin. Il, si legge nel testo approvato, “esprime preoccupazione per gli attuali movimenti retorici-diritti,-gender eiq a livello globale, alimentati da alcuni leader politici e religiosi in tutto il mondo, anche nell’Ue; ritiene che tali movimenti ostacolino notevolmente gli sforzi volti a conseguire la depenalizzazione universale dell’omosessualità e ...

