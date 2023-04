Ultime Notizie – Raduno satanico a Boston, esorcisti: “Aberrante” (Di giovedì 20 aprile 2023) L’Associazione internazionale degli esorcisti condanna il Raduno satanico che si terrà a Boston dal 28 aprile. “È molto triste che tutto ciò avvenga nel tempo pasquale ma non ci appare casuale il fatto che l’evento satanista si concluda nel giorno che introduce alla notte di Valpurga e alla celebrazione pagana di Beltane, date fatte proprie dal calendario delle ‘festività’ del satanismo odierno”, denuncia l’Associazione internazionale esorcisti a proposito del convegno ‘SatanCon’ che si terrà dal 28 al 30 aprile al Boston Marriott Copley Place. In un messaggio, il coordinatore dell’Aie per i Paesi di lingua inglese, padre Robert Joel-Cruz, denuncia che la conferenza organizzata dal The Satanic Temple del Massachusetts include “conferenze, tavole rotonde e momenti di intrattenimento ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) L’Associazione internazionale deglicondanna ilche si terrà adal 28 aprile. “È molto triste che tutto ciò avvenga nel tempo pasquale ma non ci appare casuale il fatto che l’evento satanista si concluda nel giorno che introduce alla notte di Valpurga e alla celebrazione pagana di Beltane, date fatte proprie dal calendario delle ‘festività’ del satanismo odierno”, denuncia l’Associazione internazionalea proposito del convegno ‘SatanCon’ che si terrà dal 28 al 30 aprile alMarriott Copley Place. In un messaggio, il coordinatore dell’Aie per i Paesi di lingua inglese, padre Robert Joel-Cruz, denuncia che la conferenza organizzata dal The Satanic Temple del Massachusetts include “conferenze, tavole rotonde e momenti di intrattenimento ...

