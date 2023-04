Ultime Notizie – “Putin non è andato nei territori occupati, era un sosia” (Di giovedì 20 aprile 2023) La visita di Vladimir Putin nei territori occupati in Ucraina era tutta una messa in scena ed è stata compiuta da un sosia del presidente russo. Lo afferma il Consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina, Oleksiy Danilov, sottolineando che il vero Putin incontra da vicino solo persone che hanno trascorso un periodo di quarantena. “Prima di tutto non c’era nessun Putin. Per comunicare con il vero Putin bisogna trascorrere almeno 10-14 giorni in quarantena. Lì non c’era Putin, ma un suo sosia, ne ha più di uno”, ha affermato Danilov citato da Ukrainska Pravda. Putin è ormai un uomo “spaventato”, ha detto, ricordando che gli ospiti stranieri vengono fatti sedere a grande distanza da lui. Ieri il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) La visita di Vladimirneiin Ucraina era tutta una messa in scena ed è stata compiuta da undel presidente russo. Lo afferma il Consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina, Oleksiy Danilov, sottolineando che il veroincontra da vicino solo persone che hanno trascorso un periodo di quarantena. “Prima di tutto non c’era nessun. Per comunicare con il verobisogna trascorrere almeno 10-14 giorni in quarantena. Lì non c’era, ma un suo, ne ha più di uno”, ha affermato Danilov citato da Ukrainska Pravda.è ormai un uomo “spaventato”, ha detto, ricordando che gli ospiti stranieri vengono fatti sedere a grande distanza da lui. Ieri il ...

