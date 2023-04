Ultime Notizie – Protezione speciale, maggioranza modifica emendamento. Opposizioni: “E’ il caos” (Di giovedì 20 aprile 2023) Si accende la discussione in Senato sul tema della Protezione speciale ai migranti. Arrivano modifiche all’emendamento di maggioranza e le Opposizioni vanno all’attacco parlando di “retromarcia”, sul decreto migranti “sono nel caos”. Il governo ha dato parere “conforme” alle modifiche all’emendamento di maggioranza, a prima firma Gasparri, sul comma 1.1 dell’articolo 19 del testo unico sull’immigrazione, modifica arrivata in extremis per evitare di incorrere in conflitti, in termini di Protezione speciale, con gli “obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. L’Aula si riunirà nuovamente domattina per continuare l’esame degli altri emendamenti. Sul tema a difendere le posizioni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Si accende la discussione in Senato sul tema dellaai migranti. Arrivano modifiche all’die levanno all’attacco parlando di “retromarcia”, sul decreto migranti “sono nel”. Il governo ha dato parere “conforme” alle modifiche all’di, a prima firma Gasparri, sul comma 1.1 dell’articolo 19 del testo unico sull’immigrazione,arrivata in extremis per evitare di incorrere in conflitti, in termini di, con gli “obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. L’Aula si riunirà nuovamente domattina per continuare l’esame degli altri emendamenti. Sul tema a difendere le posizioni ...

