Ultime Notizie – “Pronti a diventare una forza”

"Se nascerà un 'partito della pace'? Costituire una forza non vuol dire automaticamente formare un partito. Se Giuseppe Conte o Elly Schlein prendono la decisione di guidare l'opinione contraria all'invio delle armi in Ucraina, non ci sarà bisogno. Ma questa garanzia a noi non ce la potete chiedere. Vediamo che succede. Vediamo qual è la risposta". A dirlo ai giornalisti è Michele Santoro, che presenta così la sua staffetta per la pace definita nel manifesto "una staffetta dell'umanità da Aosta a Lampedusa per unire l'Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza". Un percorso fatto di una linea verticale di quattromila km, che tocca tutte le regioni italiane da nord a sud del Paese, che verranno presidiati contemporaneamente in una sorta di staffetta ideale dove scenderà in campo chiunque "senta il bisogno i fare qualcosa contro l'orrore della violenza delle ...

