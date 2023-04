Ultime Notizie – “Per noi i punti sono sempre stati 59” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Per noi i punti sono sempre stati 59, l’ho sempre detto”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commentando la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport. “I ragazzi hanno conquistato quei punti sul campo e ora sono visibili. Oggi è stata una giornata particolare, ma i nostri giocatori sono concentrati su quello che devono fare stasera, sapendo le difficoltà della partita”, aggiunge Allegri ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League a Lisbona contro lo Sporting. “Oggi abbiamo vissuto in attesa. La sentenza è arrivata ma l’abbiamo vissuta con serenità. C’è rammarico perché il ricorso di alcuni dirigenti, dell’ex Presidente Agnelli, di Paratici, di Cherubini, di Arrivabene, non è stato accolto. C’è solidarietà per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) “Per noi i59, l’hodetto”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commentando la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport. “I ragazzi hanno conquistato queisul campo e oravisibili. Oggi è stata una giornata particolare, ma i nostri giocatoriconcentrati su quello che devono fare stasera, sapendo le difficoltà della partita”, aggiunge Allegri ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League a Lisbona contro lo Sporting. “Oggi abbiamo vissuto in attesa. La sentenza è arrivata ma l’abbiamo vissuta con serenità. C’è rammarico perché il ricorso di alcuni dirigenti, dell’ex Presidente Agnelli, di Paratici, di Cherubini, di Arrivabene, non è stato accolto. C’è solidarietà per ...

