Ultime Notizie – Patente e tessera sanitaria su App Io | novità in arrivo

La Patente, la tessera sanitaria e la tessera elettorale potrebbero presto essere accessibili dall'app Io. Nel corso della sua audizione oggi, in Commissione Affari costituzionali, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, Alessio Butti, ha detto che sta "lavorando per inserire tre importanti documenti all'interno del Portafoglio digitale dell'App Io: la Patente digitale, con una rappresentazione certificata della Patente, con valore legale e accesso a tutti i dati a essa collegati; la tessera sanitaria digitale, con la rappresentazione certificata della tessera sanitaria con valore legale; il voting pass, ovvero la tessera elettorale in formato ...

