Ultime Notizie – Palermo nell'Escola Europea – Intermodal Transport, Monti: "Valore aggiunto" (Di giovedì 20 aprile 2023) Oggi il Comitato direttivo, nell'annuale seduta che si è svolta a Civitavecchia, ha votato e approvato all'unanimità l'ingresso del porto di Palermo e, quindi, dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, nella Escola Europea di Intermodal Transport. "Un grande traguardo, mai nessuno era riuscito negli anni ad aggiungersi ai soci fondatori, che testimonia il grado di reputazione raggiunta dall'Authority siciliana in ambito internazionale", si legge in una nota. La Escola Europea – Intermodal Transport, diretta da Eduard Rodés, è un centro di alta formazione, punto di riferimento internazionale per il trasporto Intermodale e la logistica, e promuove, attraverso corsi innovativi, il trasporto Intermodale come ...

