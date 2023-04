Ultime Notizie – Orso MJ5, firmato il decreto di abbattimento (Di giovedì 20 aprile 2023) Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato nel tardo pomeriggio il decreto con il quale dispone la rimozione, tramite abbattimento, di MJ5, l’Orso ritenuto responsabile dell’aggressione di un uomo avvenuta lo scOrso 5 marzo in Val di Rabbi. “Il decreto – fa sapere la Provincia autonoma di Trento – dispone l’identificazione genetica dell’esemplare, attraverso cattura preliminare, ed è motivato dalla necessità di garantire l’interesse della salute e della sicurezza pubblica, ai sensi della legge provinciale 9 del 2018. Il provvedimento ripercorre in sintesi quanto accaduto la mattina del 5 marzo scOrso quando un uomo è stato aggredito da un Orso in località Mandriole, all’uscita della val di Rabbi, nel comune di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, hanel tardo pomeriggio ilcon il quale dispone la rimozione, tramite, di MJ5, l’ritenuto responsabile dell’aggressione di un uomo avvenuta lo sc5 marzo in Val di Rabbi. “Il– fa sapere la Provincia autonoma di Trento – dispone l’identificazione genetica dell’esemplare, attraverso cattura preliminare, ed è motivato dalla necessità di garantire l’interesse della salute e della sicurezza pubblica, ai sensi della legge provinciale 9 del 2018. Il provvedimento ripercorre in sintesi quanto accaduto la mattina del 5 marzo scquando un uomo è stato aggredito da unin località Mandriole, all’uscita della val di Rabbi, nel comune di ...

