Ultime Notizie – nuove regole da 1 maggio (Di giovedì 20 aprile 2023) Lasciare l'obbligo della mascherina nei reparti con pazienti fragili e dove c'è alta intensità di cure. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, sarebbe questo l'orientamento dall'1 maggio per quanto riguarda le nuove regole anti-covid in ospedale e Rsa. Si è conclusa la riunione al ministero della Salute per delineare, in vista della scadenza del 30 aprile. Inoltre i tamponi per chi si ricovera o arriva in Pronto soccorso saranno fatti solo ai sintomatici. Ad annunciare la riunione di oggi era stato ieri il ministro della Salute Orazio Schillaci che aveva parlato di "alleggerimento" delle misure. Una linea confermata oggi dalla riunione con gli esperti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

