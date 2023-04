Ultime Notizie – nerazzurri in semifinale, sarà derby con Milan (Di giovedì 20 aprile 2023) L’Inter pareggia con il Benfica per 3-3 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League e, dopo la vittoria ottenuta per 2-0 all’andata in Portogallo, vola in semifinale dove affronterà il Milan in un attesissimo doppio derby europeo. I nerazzurri allenati da Inzaghi aprono le marcature con Barella e subiscono il pari di Aursnes nel finale del primo tempo. Nella ripresa, Lautaro e Correa blindano la qualificazione ma il Benfica evita la sconfitta nel finale con i gol di Silva e Musa. LA PARTITA – Il Benfica cerca di gestire il possesso del pallone in avvio. L’Inter non concede il palleggio agevole ai portoghese e imposta il pressing alto sin dalle prime battute. Proprio da una palla recuperata nasce la prima potenziale occasione nerazzurra. Lautaro affonda, l’Inter può attaccare 3 contro 2. L’argentino ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) L’Inter pareggia con il Benfica per 3-3 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League e, dopo la vittoria ottenuta per 2-0 all’andata in Portogallo, vola indove affronterà ilin un attesissimo doppioeuropeo. Iallenati da Inzaghi aprono le marcature con Barella e subiscono il pari di Aursnes nel finale del primo tempo. Nella ripresa, Lautaro e Correa blindano la qualificazione ma il Benfica evita la sconfitta nel finale con i gol di Silva e Musa. LA PARTITA – Il Benfica cerca di gestire il possesso del pallone in avvio. L’Inter non concede il palleggio agevole ai portoghese e imposta il pressing alto sin dalle prime battute. Proprio da una palla recuperata nasce la prima potenziale occasione nerazzurra. Lautaro affonda, l’Inter può attaccare 3 contro 2. L’argentino ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - ARGDON62 : RT @mrcllznn: Ucraina, ultime notizie. Lavrov: Mosca vuole porre fine al conflitto il prima possibile - Il Sole 24 ORE - MissLadyGloria : @ritadallachiesa @ritadallachiesa La preghiamo di fare tutto il possibile per gli orsi in Trentino e riuscire a com… -