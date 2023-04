Ultime Notizie – monitorati diversi gruppi di tifosi olandesi (Di giovedì 20 aprile 2023) Sono almeno una quarantina gli ultras olandesi che sono stati intercettati nell’ambito dei servizi di prevenzione disposti in vista dell’incontro di Europa League Roma-Feyenoord che si gioca questa sera alle 21 allo stadio Olimpico della Capitale. I tifosi al momento non hanno creato criticità e in piccoli gruppi stanno passeggiando per le vie di un centro blindato, con fontane e monumenti transennati, e dove sono in atto presìdi di polizia e carabinieri e servizi di osservazione. Per la gestione dell’ordine pubblico nella giornata di oggi sono oltre mille gli uomini in campo. Da mezzanotte è scattato anche il divieto di vendita e trasporto di bevande in vetro che cesserà domani mattina alle 8. L’attenzione per la sicurezza è molto alta, visto il precedente del 2015 quando un gruppo di tifosi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Sono almeno una quarantina gli ultrasche sono stati intercettati nell’ambito dei servizi di prevenzione disposti in vista dell’incontro di Europa League Roma-Feyenoord che si gioca questa sera alle 21 allo stadio Olimpico della Capitale. Ial momento non hanno creato criticità e in piccolistanno passeggiando per le vie di un centro blindato, con fontane e monumenti transennati, e dove sono in atto presìdi di polizia e carabinieri e servizi di osservazione. Per la gestione dell’ordine pubblico nella giornata di oggi sono oltre mille gli uomini in campo. Da mezzanotte è scattato anche il divieto di vendita e trasporto di bevande in vetro che cesserà domani mattina alle 8. L’attenzione per la sicurezza è molto alta, visto il precedente del 2015 quando un gruppo di...

