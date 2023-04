Ultime Notizie – Milano, ciclista travolta e uccisa da betoniera in centro (Di giovedì 20 aprile 2023) Una ciclista di 39 anni è stata travolta e uccisa da una betoniera in centro a Milano. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, all’angolo tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, davanti alla biblioteca Sormani. La betoniera, guidata da un uomo di 54 anni, proveniva dalla circonvallazione interna, quando ha girato a destra su corso di Porta Vittoria, travolgendo la ciclista. Immediati i soccorsi del 118, che non ha potuto fare altro che constatare sul posto il decesso della donna. Sull’episodio indaga la Polizia locale, che ha sottoposto l’autista, sotto choc ma illeso, a test per alcol e stupefacenti, risultati – a quanto apprende l’Adnkronos – negativi. Proseguono le indagini per comprendere la dinamica dell’incidente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Unadi 39 anni è statada unain. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, all’angolo tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, davanti alla biblioteca Sormani. La, guidata da un uomo di 54 anni, proveniva dalla circonvallazione interna, quando ha girato a destra su corso di Porta Vittoria, travolgendo la. Immediati i soccorsi del 118, che non ha potuto fare altro che constatare sul posto il decesso della donna. Sull’episodio indaga la Polizia locale, che ha sottoposto l’autista, sotto choc ma illeso, a test per alcol e stupefacenti, risultati – a quanto apprende l’Adnkronos – negativi. Proseguono le indagini per comprendere la dinamica dell’incidente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Concessioni balneari, Corte Europea: no al rinnovo automatico - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - gatasch : RT @dany_martani: Andrea Papi non era andato a correre ma si era addentrato nel bosco x fotografare l’orsa con i cuccioli? Sarebbero queste… - AIRAODV : Ultime notizie - SANITA' PUBBLICA: VIA LIBERA AI NUOVI LEA. Dopo sei anni è stata raggiunta l’intesa Stato-Regioni… -