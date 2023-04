Ultime Notizie – “Meloni bugiarda su protezione speciale” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Ci batteremo contro l’abolizione della protezione speciale, spero che la Meloni abbia capito di aver detto una bugia perché sono i 18 i Paesi che hanno questa forma di protezione”. E’ quanto ha detto Elly Schlein. “Con il decreto Cutro, che faccio fatica a chiamare, così, per rispetto a quella strage, il governo cerca di portare l’Ungheria in Italia” smantellando il sistema di accoglienza diffusa. “Quello che stiamo vedendo è pure peggio di quanto avessero fatto i decreti Salvini. Era difficilmente immaginabile, ma ce la stanno facendo”. “Con il decreto Cutro, che faccio fatica a chiamare così per rispetto a quella strage, il governo cerca di portare l’Ungheria in Italia” smantellando il sistema di accoglienza diffusa. “Quello che stiamo vedendo è pure peggio di quanto avessero fatto i decreti Salvini. Era ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) “Ci batteremo contro l’abolizione della, spero che laabbia capito di aver detto una bugia perché sono i 18 i Paesi che hanno questa forma di”. E’ quanto ha detto Elly Schlein. “Con il decreto Cutro, che faccio fatica a chiamare, così, per rispetto a quella strage, il governo cerca di portare l’Ungheria in Italia” smantellando il sistema di accoglienza diffusa. “Quello che stiamo vedendo è pure peggio di quanto avessero fatto i decreti Salvini. Era difficilmente immaginabile, ma ce la stanno facendo”. “Con il decreto Cutro, che faccio fatica a chiamare così per rispetto a quella strage, il governo cerca di portare l’Ungheria in Italia” smantellando il sistema di accoglienza diffusa. “Quello che stiamo vedendo è pure peggio di quanto avessero fatto i decreti Salvini. Era ...

