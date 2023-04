Ultime Notizie – Maratona col trucco, atleta sale in auto e arriva terza (Di giovedì 20 aprile 2023) L’atleta scozzese Joasia Zakrzewski, specialista delle ultramaratone, è stata squalificata da una gara perché ha utilizzato un’auto. La 47enne di Dumfries era arrivata terza nella gara Gb Ultras Manchester-Liverpool il 7 aprile. Dettaglio: ha percorso 2,5 miglia (circa 3,8 km) in auto. La furbata è stata scoperta perché i dati hanno evidenziato che l’atleta ha coperto un miglio in 1’40”: un po’ troppo veloce. Wayne Drinkwater, il direttore della corsa Gb Ultras, ha detto alla BBC che l’episodio è stato “molto deludente”. “Il problema è stato esaminato e, dopo aver controllato i dati del nostro sistema di tracciamento della gara, i dati GPX, le dichiarazioni fornite dal nostro team dell’evento, da altri concorrenti e dalla stessa partecipante, possiamo confermare che un concorrente è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) L’scozzese Joasia Zakrzewski, specialista delle ultramaratone, è stata squalificata da una gara perché ha utilizzato un’. La 47enne di Dumfries eratanella gara Gb Ultras Manchester-Liverpool il 7 aprile. Dettaglio: ha percorso 2,5 miglia (circa 3,8 km) in. La furbata è stata scoperta perché i dati hanno evidenziato che l’ha coperto un miglio in 1’40”: un po’ troppo veloce. Wayne Drinkwater, il direttore della corsa Gb Ultras, ha detto alla BBC che l’episodio è stato “molto deludente”. “Il problema è stato esaminato e, dopo aver controllato i dati del nostro sistema di tracciamento della gara, i dati GPX, le dichiarazioni fornite dal nostro team dell’evento, da altri concorrenti e dalla stessa partecipante, possiamo confermare che un concorrente è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - ARGDON62 : RT @mrcllznn: Ucraina, ultime notizie. Lavrov: Mosca vuole porre fine al conflitto il prima possibile - Il Sole 24 ORE - MissLadyGloria : @ritadallachiesa @ritadallachiesa La preghiamo di fare tutto il possibile per gli orsi in Trentino e riuscire a com… -