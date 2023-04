Ultime Notizie – Lavoratori stagionali, procedura d’infrazione Ue contro l’Italia (Di giovedì 20 aprile 2023) La Commissione Europea ha inviato lettere di messa in mora all’Italia e ad altri nove Paesi Ue (Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania e Lussemburgo) per non aver trasposto pienamente nei rispettivi ordinamenti la direttiva sui Lavoratori stagionali. La direttiva mira ad assicurare ai Lavoratori stagionali condizioni di vita e di lavoro decenti, diritti e protezione dallo sfruttamento. I Paesi hanno due mesi per rispondere; in assenza di una risposta soddisfacente, la procedura d’infrazione potrebbe continuare, con l’invio di pareri motivati. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) La Commissione Europea ha inviato lettere di messa in mora ale ad altri nove Paesi Ue (Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania e Lussemburgo) per non aver trasposto pienamente nei rispettivi ordinamenti la direttiva sui. La direttiva mira ad assicurare aicondizioni di vita e di lavoro decenti, diritti e protezione dallo sfruttamento. I Paesi hanno due mesi per rispondere; in assenza di una risposta soddisfacente, lapotrebbe continuare, con l’invio di pareri motivati. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

