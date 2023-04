Ultime Notizie – Juventus, sentenza plusvalenze: un campionato comunque falsato (Di giovedì 20 aprile 2023) Un campionato falsato. Lo sarà comunque, qualunque sarà la sentenza del Collegio di garanzia del Coni, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità giuridica della sanzione di 15 punti nella classifica della serie Ainflitta alla Juventus dalla Corte d’Appello federale. Lo è, a maggior ragione, con un verdetto che passerà per una sostanziale ‘sconfessione’, da parte della stessa accusa, delle motivazioni che avevano portato alla prima sentenza. La giustizia sportiva fa il suo corso, e i diversi gradi di giudizio servono a garantire tutte le parti, ma intervenire durante la stagione, togliendo prima e, presumibilmente, ridando poi punti alla Juventus, vuol dire mortificare le legittime ambizioni sportive dei bianconeri, quelle delle altre squadre in corsa per i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Un. Lo sarà, qualunque sarà ladel Collegio di garanzia del Coni, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità giuridica della sanzione di 15 punti nella classifica della serie Ainflitta alladalla Corte d’Appello federale. Lo è, a maggior ragione, con un verdetto che passerà per una sostanziale ‘sconfessione’, da parte della stessa accusa, delle motivazioni che avevano portato alla prima. La giustizia sportiva fa il suo corso, e i diversi gradi di giudizio servono a garantire tutte le parti, ma intervenire durante la stagione, togliendo prima e, presumibilmente, ridando poi punti alla, vuol dire mortificare le legittime ambizioni sportive dei bianconeri, quelle delle altre squadre in corsa per i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - ARGDON62 : RT @mrcllznn: Ucraina, ultime notizie. Lavrov: Mosca vuole porre fine al conflitto il prima possibile - Il Sole 24 ORE - MissLadyGloria : @ritadallachiesa @ritadallachiesa La preghiamo di fare tutto il possibile per gli orsi in Trentino e riuscire a com… -