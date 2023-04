Ultime Notizie – Juve-Napoli, curva bianconera aperta: accolto ricorso contro squalifica (Di giovedì 20 aprile 2023) La curva sud dell’Allianz Stadium sarà aperta nel match che la Juventus giocherà contro il Napoli domenica 23 aprile. La Corte d’appello della Figc ha accolto il ricorso della società bianconera contro la squalifica di un turno del settore dopo la chiusura disposta dal giudice sportivo per i cori razzisti indirizzati da alcuni sostenitori a Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter, durante la semifinale d’andata della Coppa Italia. “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale – Sezioni Unite, presieduta da Carmine Volpe, ha accolto il ricorso presentato dalla Juventus Fc avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello Juventus ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Lasud dell’Allianz Stadium sarànel match che lantus giocheràildomenica 23 aprile. La Corte d’appello della Figc haildella societàladi un turno del settore dopo la chiusura disposta dal giudice sportivo per i cori razzisti indirizzati da alcuni sostenitori a Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter, durante la semifinale d’andata della Coppa Italia. “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale – Sezioni Unite, presieduta da Carmine Volpe, hailpresentato dallantus Fc avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dellontus ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - zazoomblog : Ultime Notizie – Patente e tessera sanitaria su App Io novità in arrivo - #Ultime #Notizie #Patente #tessera - ARGDON62 : RT @mrcllznn: Ucraina, ultime notizie. Lavrov: Mosca vuole porre fine al conflitto il prima possibile - Il Sole 24 ORE -