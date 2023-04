Ultime Notizie – Ismea, export agroalimentare sfonda i 60 miliardi di euro e segna un nuovo record (Di giovedì 20 aprile 2023) Il 2022 segna un nuovo record per le esportazioni agroalimentari italiane che hanno sfiorato 61 miliardi di euro, in crescita del 14,8% rispetto al 2021. Un risultato certamente influenzato dalla forte dinamica inflattiva e che ha inciso però soprattutto sul lato passivo della bilancia commerciale, riportando in deficit il saldo del nostro interscambio (-1,6 miliardi di euro). Gli scambi con l’estero del settore agroalimentare italiano sono al centro del webinar organizzato dall’Ismea nell’ambito della Rete rurale nazionale ‘Le sfide globali del made in Italy agroalimentare’ previsto il 27 aprile alle ore 14.30, che vedrà la partecipazione di esperti di alcune delle produzioni di punta del settore ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Il 2022unper le esportazioni agroalimentari italiane che hanno sfiorato 61di, in crescita del 14,8% rispetto al 2021. Un risultato certamente influenzato dalla forte dinamica inflattiva e che ha inciso però soprattutto sul lato passivo della bilancia commerciale, riportando in deficit il saldo del nostro interscambio (-1,6di). Gli scambi con l’estero del settoreitaliano sono al centro del webinar organizzato dall’nell’ambito della Rete rurale nazionale ‘Le sfide globali del made in Italy’ previsto il 27 aprile alle ore 14.30, che vedrà la partecipazione di esperti di alcune delle produzioni di punta del settore ...

