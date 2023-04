Ultime Notizie – interesse per assegno unico più elevato al Sud, minore con situazioni economiche migliori (Di giovedì 20 aprile 2023) Il takeup dell’assegno unico universale, e cioè la manifestazione di interesse delle famiglie verso la misura, ha una forte connotazione territoriale: più elevato al Sud, decisamente più contenuto al Centro e al Nord. E’ quanto emerge dalle statistiche generali sull’Auu e takeup della misura realizzati dal coordinamento generale statistico attuariale dell’Inps e presentate oggi nel corso di un evento a Roma a Palazzo Wedekind. Vista la correlazione (inversa) tra età dei figli e l’interesse delle famiglie, si è osservato se le differenze territoriali del take-up potevano in parte dipendere dalla diversa distribuzione in termini di età medie dei figli tra aree geografiche. Si verifica che non è così: a take-up maggiori non corrispondono province con figli mediamente più piccoli. La misura dell’Auu ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Il takeup dell’universale, e cioè la manifestazione didelle famiglie verso la misura, ha una forte connotazione territoriale: piùal Sud, decisamente più contenuto al Centro e al Nord. E’ quanto emerge dalle statistiche generali sull’Auu e takeup della misura realizzati dal coordinamento generale statistico attuariale dell’Inps e presentate oggi nel corso di un evento a Roma a Palazzo Wedekind. Vista la correlazione (inversa) tra età dei figli e l’delle famiglie, si è osservato se le differenze territoriali del take-up potevano in parte dipendere dalla diversa distribuzione in termini di età medie dei figli tra aree geografiche. Si verifica che non è così: a take-up maggiori non corrispondono province con figli mediamente più piccoli. La misura dell’Auu ...

