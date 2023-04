Ultime Notizie – Inps, interesse famiglie per assegno unico più elevato per figli piccoli (Di giovedì 20 aprile 2023) L’interesse per la misura dell’assegno unico universale da parte delle famiglie è stato elevato per i figli piccoli e molto più contenuto per quelli più grandi: per i nati nel 2005 (17 anni- takeup=85%) tale indicatore si abbassa di 10 punti rispetto a quello osservato per i nati del 2021 (1 anno – takeup=95%). E’ uno degli aspetti che emergono dalle statistiche generale sull’Auu e takeup della misura realizzati dal coordinamento generale statistico attuariale dell’Inps e presentate oggi nel corso di un evento a Roma a Palazzo Wedekind. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) L’per la misura dell’universale da parte delleè statoper ie molto più contenuto per quelli più grandi: per i nati nel 2005 (17 anni- takeup=85%) tale indicatore si abbassa di 10 punti rispetto a quello osservato per i nati del 2021 (1 anno – takeup=95%). E’ uno degli aspetti che emergono dalle statistiche generale sull’Auu e takeup della misura realizzati dal coordinamento generale statistico attuariale dell’e presentate oggi nel corso di un evento a Roma a Palazzo Wedekind. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

