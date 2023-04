Ultime Notizie – Innovazione, arriva il primo dispositivo indossabile che monitora i disturbi del sonno (Di giovedì 20 aprile 2023) Dormi, e la diagnosi si fa da sé. Si chiama proprio così, Dormi, il primo dispositivo indossabile che consente il monitoraggio continuo dei disturbi del sonno, validato dal punto di vista scientifico e capace di fornire al medico, a distanza, dati clinici attendibili e analizzabili con algoritmi certificati. ‘Dormi’ è una Innovazione sviluppata dal fisiologo Ugo Faraguna, professore di fisiologia all’Università di Pisa. “E’ un normale braccialetto sensorizzato, ma l’abbiamo modificato per offrire al medico uno strumento di diagnosi” spiega. Il dispositivo consente di passare dalla telesalute fai-da-te – per cui ormai chiunque può giocherellare con uno smartphone o un orologino – alla telemedicina vera e propria, nelle mani di un medico capace di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Dormi, e la diagnosi si fa da sé. Si chiama proprio così, Dormi, ilche consente ilggio continuo deidel, validato dal punto di vista scientifico e capace di fornire al medico, a distanza, dati clinici attendibili e analizzabili con algoritmi certificati. ‘Dormi’ è unasviluppata dal fisiologo Ugo Faraguna, professore di fisiologia all’Università di Pisa. “E’ un normale braccialetto sensorizzato, ma l’abbiamo modificato per offrire al medico uno strumento di diagnosi” spiega. Ilconsente di passare dalla telesalute fai-da-te – per cui ormai chiunque può giocherellare con uno smartphone o un orologino – alla telemedicina vera e propria, nelle mani di un medico capace di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Concessioni balneari, Corte Europea: no al rinnovo automatico - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - aguzzo05 : RT @accountparodia: +++ Secondo le ultime notizie, Chinè si dimetterà +++ Faranno passare che sarà stato lui a dimettersi ma la realtà è… - QdSit : Lutto per Totò Schillaci, morta la madre Giovanna: “Fai buon viaggio, grazie” -