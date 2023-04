Ultime Notizie – Fumetti e riciclo, Cial rinnova la partnership con Comicon (Di giovedì 20 aprile 2023) Si rinnova la partnership fra Cial-Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e Comicon-International Pop Culture Festival, alla sua XXIII edizione. L’appuntamento iniziale è a Napoli, negli spazi della Mostra di Oltremare, dal 28 aprile al 1° maggio. Quattro giorni di full-immersion negli sconfinati e colorati orizzonti della cultura pop. Fumetti in primis, ma non solo, anche giochi e videogiochi, anime e manga, cinema e serie tv a dar vita a un palinsesto quantomai ricco e articolato. Mostre, dibattiti convegni. Performance live di maestri illustratori, rievocazioni storiche, proiezioni, giochi di ruolo. Il tutto in compagnia di veri e propri mostri sacri della ‘letteratura disegnata’. Da Jim Lee, artista cult del fumetto americano, a Brecht Vandenbroucke, mitico illustratore del New York ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Silafra-Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e-International Pop Culture Festival, alla sua XXIII edizione. L’appuntamento iniziale è a Napoli, negli spazi della Mostra di Oltremare, dal 28 aprile al 1° maggio. Quattro giorni di full-immersion negli sconfinati e colorati orizzonti della cultura pop.in primis, ma non solo, anche giochi e videogiochi, anime e manga, cinema e serie tv a dar vita a un palinsesto quantomai ricco e articolato. Mostre, dibattiti convegni. Performance live di maestri illustratori, rievocazioni storiche, proiezioni, giochi di ruolo. Il tutto in compagnia di veri e propri mostri sacri della ‘letteratura disegnata’. Da Jim Lee, artista cult del fumetto americano, a Brecht Vandenbroucke, mitico illustratore del New York ...

