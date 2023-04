Ultime Notizie – Forlì, precipita deltaplano: due morti (Di giovedì 20 aprile 2023) Due morti in seguito allo schianto di un deltaplano a motore in Emilia-Romagna. La tragedia tra Filetto e Villafranca, in provincia di Forlì-Cesena, verso le 19 di questa sera, quando il velivolo, partito dall’aviosuperficie di Villafranca è precipitato. Le vittime sono l’istruttore di volo di 60 anni e l’allievo di 32. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Duein seguito allo schianto di una motore in Emilia-Romagna. La tragedia tra Filetto e Villafranca, in provincia di-Cesena, verso le 19 di questa sera, quando il velivolo, partito dall’aviosuperficie di Villafranca èto. Le vittime sono l’istruttore di volo di 60 anni e l’allievo di 32. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

