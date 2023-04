Ultime Notizie – Fiorentina-Lech Poznan 2-3, viola in semifinale (Di giovedì 20 aprile 2023) La Fiorentina conquista la semifinale di Conference League. I viola perdono 3-2 in casa contro il Lech Poznan, ma avanzano grazie alla vittoria per 4-1 di una settimana in Polonia. Gli ospiti vanno a segno con Sousa al 9?, Velde su rigore al 64? e Sobiech al 69?, per i gigliati in rete Sottil al 78? e Castrovilli al 92?. La Fiorentina affronterà in semifinale la vincente di Nizza-Basilea. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Laconquista ladi Conference League. Iperdono 3-2 in casa contro il, ma avanzano grazie alla vittoria per 4-1 di una settimana in Polonia. Gli ospiti vanno a segno con Sousa al 9?, Velde su rigore al 64? e Sobiech al 69?, per i gigliati in rete Sottil al 78? e Castrovilli al 92?. Laaffronterà inla vincente di Nizza-Basilea. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

