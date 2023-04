Ultime Notizie – Ddl concorrenza, via libera del Consiglio dei ministri (Di giovedì 20 aprile 2023) Via libera del Cdm al disegno di legge annuale sulla concorrenza. “Il Consiglio dei ministri – annuncia sul sito il ministero delle Imprese e del Made in Italy – ha approvato oggi, su proposta del ministro Adolfo Urso, il disegno di legge annuale per il Mercato e la concorrenza. Si introduce così una prassi virtuosa, sin qui priva di riscontri nella recente storia legislativa italiana: finora la legge, infatti, non era mai stata approvata per due anni consecutivi. In quindici anni, dal 2009, è stata realizzata solo due volte nel 2017 e appunto nel 2022. Questa è la terza”. “Il Ddl si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ sotto un duplice profilo: in primo luogo, l’approvazione annuale di una ‘legge sulla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) Viadel Cdm al disegno di legge annuale sulla. “Ildei– annuncia sul sito il ministero delle Imprese e del Made in Italy – ha approvato oggi, su proposta del ministro Adolfo Urso, il disegno di legge annuale per il Mercato e la. Si introduce così una prassi virtuosa, sin qui priva di riscontri nella recente storia legislativa italiana: finora la legge, infatti, non era mai stata approvata per due anni consecutivi. In quindici anni, dal 2009, è stata realizzata solo due volte nel 2017 e appunto nel 2022. Questa è la terza”. “Il Ddl si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ sotto un duplice profilo: in primo luogo, l’approvazione annuale di una ‘legge sulla ...

