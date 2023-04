Ultime Notizie – “Con ‘Quasar’ lanciamo un ponte verso le nuove tecnologie”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Lerese “comprensibili a tutti in modo originale e coinvolgente”. E’ l’obiettivo del fisico del Cnr Valerio Rossi Albertini che torna questo sabato, alle 10,15 su Rai 2, con un nuovo round della trasmissione, nuovo programma condotto dal fisico nucleare e noto divulgatore scientifico. “In un mondo sempre più tecnologicamente avanzato, le persone rischiano di trovarsi spaesate e di non capire la realtà che le circonda. La missione del programma è di rendere lecomprensibili a tutti in modo originale e coinvolgente” spiega Rossi Albertini conversando con l’Adnkronos. Fino a pochi anni fa, osserva, “chi avrebbe immaginato che Internet e gli smart phone avrebbero rivoluzionato le nostre vite? Oggi esistono altre, come l’intelligenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Concessioni balneari, Corte Europea: no al rinnovo automatico - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - Frix901 : RT @accountparodia: +++ Secondo le ultime notizie, Chinè si dimetterà +++ Faranno passare che sarà stato lui a dimettersi ma la realtà è… - codnewsitalia : Siamo in live su Twitch. Oggi guardando la live si potrà ottenere la beta di XDefiant, MW2 gratis, patch 1.18, ulti… -

Golden State aveva vinto letre partite della regular season, di cui una proprio contro ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le20 aprile - 12:17... il governo è stato costretto a imporre tagli alla corrente per evitare carenze in risposta all'aumento della domanda di elettricità dellesettimane, che è stato del 14% e determinato anche ...In seguito ai lavori di manutenzione straordinaria in via Cristoforo Colombo a Napoli, è istituito un particolare dispositivo di traffico dalle ore 20:30 del 20 aprile 2023 alle ore 7:00 del 21 aprile ...

Ucraina, ultime notizie. Il segretario generale Nato Stoltenberg a Kiev Il Sole 24 ORE

Four members of the Ultima Generazione (UG, Last Gneeration) climate crisis activist group were indicted by Rome prosecutors Thursday for having thrown vegetable soup on a painting by Van Gogh on show ...È disponibile da oggi, 21 marzo, su Amazon Prime Video, Io e mio fratello, una commedia sentimentale sul diritto di non scegliere, sulla capacità di relazionarsi con la natura e sulla generazione Y. L ...