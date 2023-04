Ultime Notizie – Carro di un treno merci deraglia, circolazione interrotta tra Firenze e Bologna (Di giovedì 20 aprile 2023) La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito del deragliamento di un Carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. L’infrastruttura ha riportato danni a seguito dell’evento che non ha provocato conseguenze su persone. Nell’interruzione sono coinvolti i servizi alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà compromessa per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse Av e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023) LatraCastello ea seguito delmento di undi un, avvenuto tra Sesto Fiorentino eCastello. L’infrastruttura ha riportato danni a seguito dell’evento che non ha provocato conseguenze su persone. Nell’interruzione sono coinvolti i servizi alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino ae in direzione sud fino aI tecnici di Rfi sono al lavoro ma laresterà compromessa per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse Av e ...

