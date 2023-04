Ultime Notizie – Carburanti, nuovi ribassi per prezzi benzina e gasolio oggi (Di giovedì 20 aprile 2023) nuovi ribassi questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, sulla scia del nuovo scivolone delle quotazioni dei prodotti raffinati; scendono anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa; Brent ancora in calo a 83 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP registriamo un ribasso di 1,5 cent/litro sulla benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,887 euro/litro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023)questa mattina sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi, sulla scia del nuovo scivolone delle quotazioni dei prodotti raffinati; scendono anche le medie nazionali deipraticati alla pompa; Brent ancora in calo a 83 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati del. Per IP registriamo un ribasso di 1,5 cent/litro sulla. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,887 euro/litro ...

