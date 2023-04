Ultime Notizie – BuzzFeed chiude la divisione News (Di giovedì 20 aprile 2023) chiude Buzz News dopo 12 anni di giornalismo on line (e un Premio Pulitzer). Il cofondatore e ceo di Buzz Jonah Peretti ha annunciato il licenziamento del 15 per cento dei dipendenti della sua società e la chiusura delle News nate alla fine del 2011 come costola del sito di intrattenimento che rimarrà in vita, come l’HuffPost che fa capo allo stesso gruppo editoriale. Fra le ragioni della crisi Peretti ha citato la pandemia, la recessione dell’hi-tech, l’economia, la crisi delle borse, e la decelerazione del mercato della pubblicità online. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023)Buzzdopo 12 anni di giornalismo on line (e un Premio Pulitzer). Il cofondatore e ceo di Buzz Jonah Peretti ha annunciato il licenziamento del 15 per cento dei dipendenti della sua società e la chiusura dellenate alla fine del 2011 come costola del sito di intrattenimento che rimarrà in vita, come l’HuffPost che fa capo allo stesso gruppo editoriale. Fra le ragioni della crisi Peretti ha citato la pandemia, la recessione dell’hi-tech, l’economia, la crisi delle borse, e la decelerazione del mercato della pubblicità online. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

