Ultime Notizie – Botrillo | da invertebrato di laguna speranze contro Alzheimer e Parkinson

Nel suo cervello rudimentale ci sono meno di un migliaio di neuroni. Eppure il Botrillo, un piccolo invertebrato che popola ambienti marini come la laguna di Venezia, potrebbe segnare una svolta nella ricerca contro le malattie neurodegenerative dell'uomo: dall'Alzheimer a forme di demenza meno note come la sindrome fronto-temporale, dal Parkinson alla Sla. Secondo uno studio internazionale a guida italiana, pubblicato su 'Cells', questa piccola creatura contiene infatti tutti i geni coinvolti nelle patologie degenerative del nostro sistema nervoso e durante il suo ciclo vitale, dal punto di vista neurologico, invecchia esattamente come noi. Il lavoro porta la firma di un team internazionale di scienziati coordinato da Lucia Manni del Dipartimento di Biologia dell'università di ...

