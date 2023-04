Ultime Notizie – Berlusconi, tranquilla la quarta notte fuori da terapia intensiva (Di giovedì 20 aprile 2023) quarta notte fuori dalla terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato dallo scorso 5 aprile all’ospedale San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare sviluppatasi nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. La nottata, per l’ex premier, è trascorsa tranquilla, secondo fonti ospedaliere. Si attende ora il nuovo bollettino medico che, tuttavia, non è certo arrivi nella giornata di oggi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 20 aprile 2023)dallaper Silvio, ricoverato dallo scorso 5 aprile all’ospedale San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare sviluppatasi nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. La nottata, per l’ex premier, è trascorsa, secondo fonti ospedaliere. Si attende ora il nuovo bollettino medico che, tuttavia, non è certo arrivi nella giornata di oggi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

